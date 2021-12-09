Россия проведет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022"

Учение станет основным мероприятием подготовки Вооруженных сил в следующем году

Ключевым мероприятием подготовки российских Вооруженных сил в 2022 году станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022". Об этом в четверг, 9 декабря, рассказал начальник Генерального штаба ВС Валерий Герасимов.

На учения, запланированные на сентябрь 2022 года, планируется пригласить воинские контингенты иностранных государств. Тихоокеанский флот России уже начал подготовку к "Востоку-2022".

Герасимов также отметил, что в 2021 году важнейшим мероприятием подготовки армии стало совместное стратегическое учение Белоруссии и России "Запад-2021". Военные отработали совместные действия по отражению возможной агрессии против Союзного государства.

Учения продемонстрировали высокий уровень подготовки штабов и войск, их способность успешно справляться с поставленными задачами по обеспечению военной безопасности России и Белоруссии, цитирует Герасимова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнули, что совместные учения вооруженных сил двух стран в 2021 году достигли беспрецедентных масштабов. Три учения прошли в течение 60 дней, большое число индийских военных приняли участие в Армейских международных играх, говорится в заявлении.

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