ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия проведет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022"

13:00
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Учение станет основным мероприятием подготовки Вооруженных сил в следующем году

Ключевым мероприятием подготовки российских Вооруженных сил в 2022 году станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022". Об этом в четверг, 9 декабря, рассказал начальник Генерального штаба ВС Валерий Герасимов.
Российский врачебный спецназ провел учения в Сирии

На учения, запланированные на сентябрь 2022 года, планируется пригласить воинские контингенты иностранных государств. Тихоокеанский флот России уже начал подготовку к "Востоку-2022".

Герасимов также отметил, что в 2021 году важнейшим мероприятием подготовки армии стало совместное стратегическое учение Белоруссии и России "Запад-2021". Военные отработали совместные действия по отражению возможной агрессии против Союзного государства.

Учения продемонстрировали высокий уровень подготовки штабов и войск, их способность успешно справляться с поставленными задачами по обеспечению военной безопасности России и Белоруссии, цитирует Герасимова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнули, что совместные учения вооруженных сил двух стран в 2021 году достигли беспрецедентных масштабов. Три учения прошли в течение 60 дней, большое число индийских военных приняли участие в Армейских международных играх, говорится в заявлении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие армии России
Военнослужащие армии России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.