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Верховный суд объяснил, как добиться зарплаты за работу без оформления

13:27
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Отсутствие трудового договора не является основанием невыплаты зарплаты

Отсутствие трудового договора между работником и работодателем не является основанием невыплаты заработной платы, если сотрудник фактически исполнял трудовые обязанности. О том, как доказать факт работы в отсутствие договора, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда России.
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Суд подчеркнул, что обязанность заключить с новым сотрудником письменный трудовой договор возложена законом на работодателя. Если человек приступил к работе без договора, его обязаны составить в течение трех дней.

В качестве доказательств того, что сотрудник работал, могут выступать объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу, показания самого работника и свидетелей.

Верховный суд отметил, что можно приводить письменные доказательства (пропуск на территорию работодателя, журнал регистрации прихода-ухода на работу, рабочие графики, журнал вводного инструктажа об ознакомлении работника с техникой безопасности).

Доказать факт работы в отсутствие договора могут также зарплатные ведомости, заполняемые или подписываемые работником товарные накладные, счета-фактуры, путевые листы, заявки на перевозку груза, акты о выполненных работах. Также принимается в качестве доказательства переписка сторон, в том числе по электронной почте, материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи.

Для работодателей, не составивших в надлежащий срок трудовой договор, предусматривается наказание по части 4 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа до 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, меняющее порядок оформления выплат по больничным листам и пособий по беременности и родам и при рождении ребенка. С 2022 года все больничные листы будут оформляться только в электронном виде, а пособия по ним начисляться автоматически.

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