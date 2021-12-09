Онищенко назвал более серьезную проблему, чем коронавирус

Подъем заболеваемости гриппом отмечается повсеместно

Грипп в настоящее время представляет более серьезную проблему, нежели коронавирусная инфекция. Такое мнение в четверг, 9 декабря, высказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Онищенко указал, что в 2021 году распространение гриппа в России началось раньше, чем в прежние годы. Обычно подъем заболеваемости начинался во второй декаде января, после зимних школьных каникул. Однако в текущем году уже сейчас отмечается повсеместный подъем.

Превышение эпидемиологических порогов по гриппу зафиксировано в 54 из 85 российских регионов. Это свидетельство того, что есть основания волноваться, заявил Онищенко.

Академик отметил, что особое внимание следует уделить детям — недостаточный уровень вакцинации в этой возрастной группе ведет к росту заболеваемости гриппом и закрытию школ. В России 17 млн школьников, важно, чтобы все они привились детскими вакцинами.

В настоящее время говорить о достижении коллективного иммунитета против гриппа не приходится, подчеркнул Онищенко. Вакцинацию прошли 59,46 млн россиян, что составляет 40,7% от численности населения страны. Коллективный иммунитет предполагает охват 70-80% населения прививками, цитирует эксперта АГН "Москва".

Между тем Министерство здравоохранения скорректировало инструкцию к вакцине от коронавирус "Спутник V", разрешив одновременные прививки от COVID-19 и от гриппа. Исследования подтвердили, что эффективность препаратов при этом не снижается.

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