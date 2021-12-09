Названы популярные российские музыканты за рубежом

Иностранцы любят российскую классику и попсу

Аудиостриминговый сервис Spotify перечислил российских музыкантов, которых чаще всего слушали за рубежом.

Первое место досталось композитору Петру Чайковскому. В топ-10 вошел еще один композитор – Сергей Рахманинов, он расположился на восьмом месте, передает ТАСС.

Второе место досталось дуэту Rauf & Faik, а третье - рэперу Моргенштерну. В десятку самых прослушиваемых за рубежом артистов также вошли Tony Igy (Антон Игумнов), JONY, t.A.T.u, IC3PEAK, kostromin (Глеб Костормин).

"Отгадай загадку: в каком рейтинге t.A.T.u может обогнать Рахманинова, а Morgenshtern уступить дуэту Rauf & Faik?" – прокомментировали рейтинг в Spotify.

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