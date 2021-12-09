Путин по телефону поблагодарил Меркель за плодотворное сотрудничество

Меркель покинула пост канцлера Германии

Владимир Путин и Ангела Меркель поговорили по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин тепло поблагодарил Ангелу Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув её значительный вклад в развитие российско-германских отношений", - сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы президент заверил Ангелу Меркель, что ее всегда будут рады видеть в России. В свою очередь уже бывший канцлер Германии выразила признательность Путину за совместную работу и пожелала успешного диалога с новым главой правительства Германии Олафом Шольцем.

Накануне Владимир Путин направил Ангеле Меркель телеграмму. В ней российский лидер отметил высокий авторитет коллеги во всем мире и заявил о продолжении дружеского общения. При этом Путин обращался к Меркель на "ты".

Ангела Меркель сложила полномочия канцлера Германии 8 декабря после избрания нового главы правительства Германии. Им стал Олаф Шольц.

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