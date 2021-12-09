Попова назвала частоту значимых мутаций коронавируса

Наблюдения за изменчивостью COVID-19 продолжаются

Значимые мутации коронавирусной инфекции, предположительно, происходят раз в шесть месяцев. Об этом в четверг, 9 декабря, рассказала главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Эксперт подтвердила, что COVID-19 продолжает изменяться. Судя по наблюдениям, можно "осторожно предположить", что существенные мутации происходят приблизительно каждые полгода.

В качестве подтверждения Попова напомнила, что в декабре 2020 года было опубликовано заявление о "британском" штамме коронавируса, в апреле-мае 2021 года был обнаружен дельта-штамм в Индии. По прошествии еще шести месяцев стало известно о выявлении штамма "омикрон".

При этом Попова подчеркнула, что речь пока идет лишь о наблюдениях за изменчивостью коронавируса, которые продолжаются, сообщает ТАСС.

Ученые между тем нашли подтверждение гипотезы о том, что омикрон-штамм коронавируса может быстрее предыдущих вариантов передаваться от человека к человеку. При этом пока неясно, приводит ли "омикрон" к более тяжелому течению болезни по сравнению с его предыдущими разновидностями.

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