Борис Джонсон стал отцом в седьмой раз

Жена британского премьера родила дочь
У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родилась дочка.
Супруга политика Кэрри Джонсон родила малышку в четверг, 9 декабря, в одной из больниц Лондона. Это второй ребенок для 33-летней Кэрри и седьмой – для 57-летнего Бориса.
"И мать, и ребенок хорошо себя чувствуют", - говорится в заявлении, распространенном официальным представителем главы правительства (цитата по ТАСС).
В апреле 2020 года у пары родился сын Уилфред. В мае Борис Джонсон и Кэрри поженились на тайной церемонии в условиях коронавирусных ограничений.
От первого брака с юристом Мариной Уилер у премьер-министра есть четверо взрослых детей. Кроме того, СМИ известно о внебрачной дочери от искусствоведа Хелен Макинтайр.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram