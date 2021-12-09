Борис Джонсон стал отцом в седьмой раз

Жена британского премьера родила дочь

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родилась дочка.

Супруга политика Кэрри Джонсон родила малышку в четверг, 9 декабря, в одной из больниц Лондона. Это второй ребенок для 33-летней Кэрри и седьмой – для 57-летнего Бориса.

"И мать, и ребенок хорошо себя чувствуют", - говорится в заявлении, распространенном официальным представителем главы правительства (цитата по ТАСС).

В апреле 2020 года у пары родился сын Уилфред. В мае Борис Джонсон и Кэрри поженились на тайной церемонии в условиях коронавирусных ограничений.

От первого брака с юристом Мариной Уилер у премьер-министра есть четверо взрослых детей. Кроме того, СМИ известно о внебрачной дочери от искусствоведа Хелен Макинтайр.

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