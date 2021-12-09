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Борис Джонсон стал отцом в седьмой раз

14:15
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Жена британского премьера родила дочь

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родилась дочка.
У Сергея Шойгу родилась внучка

Супруга политика Кэрри Джонсон родила малышку в четверг, 9 декабря, в одной из больниц Лондона. Это второй ребенок для 33-летней Кэрри и седьмой – для 57-летнего Бориса.  

"И мать, и ребенок хорошо себя чувствуют", - говорится в заявлении, распространенном официальным представителем главы правительства (цитата по ТАСС).

В апреле 2020 года у пары родился сын Уилфред. В мае Борис Джонсон и Кэрри поженились на тайной церемонии в условиях коронавирусных ограничений.

От первого брака с юристом Мариной Уилер у премьер-министра есть четверо взрослых детей. Кроме того, СМИ известно о внебрачной дочери от искусствоведа Хелен Макинтайр.

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