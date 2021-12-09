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Семьи погибших при стрельбе в МФЦ получат по миллиону рублей

14:21
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Выплаты осуществят власти Москвы

Семьям людей, погибших в результате стрельбы в многофункциональном центре в Москве, выплатят по 1 млн рублей. Об этом говорится в распоряжении мэра столицы Сергея Собянина, опубликованном в четверг, 9 декабря.

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Выплаты родственникам жертв стрельбы будут осуществляться из расчета миллион рублей на каждого погибшего и умершего. Компенсации также получат пострадавшие от противоправных действий — им выплатят по 500 тысяч рублей, сообщает АГН "Москва".

Стрельбу в здании многофункционального центра "Рязанский", в результате которой погибли два человека, устроил 45-летний москвич. Еще четыре человека, включая одного ребенка, пострадали и были доставлены в больницы.

Мужчину, находившегося в неадекватном состоянии, задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

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Полиция возле МФЦ, где произошла стрельба
Полиция возле МФЦ, где произошла стрельба
Полиция возле МФЦ, где произошла стрельба
Полиция возле МФЦ, где произошла стрельба
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