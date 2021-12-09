Песков прокомментировал вероятность введения ковидных ограничений для детей

Заболеваемость в этой возрастной группе растет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 9 декабря, ответил на вопрос о вероятности введения ограничений для детей и подростков в свете повышения заболеваемости коронавирусной инфекцией в этих возрастных группах.

Комментируя вероятность введения для детей и подростков QR-кодов, представитель Кремля предложил адресовать этот вопрос в оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 при федеральном правительстве, сообщает РИА Новости.

В Министерстве здравоохранения России ранее рассказали, что в 2021 году среди детей и подростков в возрасте до 17 лет в 2021 году было зарегистрировано более 570 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Это составляет около 9,5% всех случаев COVID-19 в стране.

При этом в Госдуме готовятся рассмотреть правительственные законопроекты о QR-кодах. Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов отметил, что цель документов — как можно быстрее вернуться к привычному образу жизни, а также предупредить новые волны коронавируса.

В России в настоящее время выдача QR-кодов предусмотрена только взрослым гражданам, переболевшим коронавирусом или прошедшим вакцинацию от него.

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