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Песков пригрозил США зеркальными или ассиметричными мерами

14:46
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Москва обязательно ответит на американские санкции

Москва готова ответить на случай введения новых санкций со стороны Соединенных Штатов.

Госдеп подтвердил намерение изолировать Россию от мировой финансовой системы
CNN: США воздержатся от санкций против России в энергетическом секторе

"Любые санкции, естественно, на них отвечается или зеркально, или ассиметрично, но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы", - объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее США пригрозили России новыми санкциями и отключением от финансовой платежной системы SWIFT. В свою очередь телеканал CNN сообщил о возможности введения ограничительных мер в отношении российской энергетики, однако это рассматривается как крайняя мера.

Президент России Владимир Путин обвинил США в попытке сдержать развитие России с помощью санкций.

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