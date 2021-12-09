Песков пригрозил США зеркальными или ассиметричными мерами

Москва обязательно ответит на американские санкции

Москва готова ответить на случай введения новых санкций со стороны Соединенных Штатов.

"Любые санкции, естественно, на них отвечается или зеркально, или ассиметрично, но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы", - объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее США пригрозили России новыми санкциями и отключением от финансовой платежной системы SWIFT. В свою очередь телеканал CNN сообщил о возможности введения ограничительных мер в отношении российской энергетики, однако это рассматривается как крайняя мера.

Президент России Владимир Путин обвинил США в попытке сдержать развитие России с помощью санкций.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram