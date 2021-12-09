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В команде Моргенштерна рассказали, когда рэпер вернется в Россию

15:01
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Музыкант покинул страну после заявлений о том, что он распространяет наркотики

Рэпер Моргенштерн может вернуться в Россию в четверг, 9 декабря. Об этом рассказал его концертный директор.
Жена Моргенштерна нашлась на яхте в Дубае

В интернете распространились слухи о том, что музыкант собирается вернуться на родину. Этому поспособствовало появление в одном из его фан-аккаунтов в Сети трека "Домой".

Концертный директор Моргенштерна подтвердил, что это может означать намерение рэпера вернуться в Россию. Говоря о сроках возвращения, представитель музыканта отметил, что это произойдет "наверное, в четверг", сообщает РИА Новости.

Ранее глава Следственного комитета России Александра Бастрыкин заявил, что Моргенштерн "торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Этому предшествовало признание музыканта виновным в совершении административного правонарушения по статье о пропаганде наркотиков. Был назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

После новых обвинений в свой адрес Моргенштерн с женой покинули Россию и пропали из публичного пространства — пара долгое время не выходила на связь и хранила молчание.

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