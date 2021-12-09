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Генштаб ВС России пообещал пресекать любые провокации Киева в Донбассе

15:16
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Запад подталкивает Украину к опасным шагам

Любые попытки Киева силой урегулировать конфликт в Донбассе будут пресекаться. К резким и опасным шагам подталкивает Украину Запад, поставляя ей летальные вооружения, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
В Генштабе назвали ложью подготовку вторжения России на Украину

"Любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Начальник Генштаба подчеркнул, что информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину – ложь. Страны НАТО уделяют чрезмерное внимание перемещению войск внутри России. Однако Москва не обязана никого уведомлять о военной деятельности на собственной территории.

Герасимов отметил, что именно Запад подталкивает украинские власти к резким и опасным шагам, поставляя Киеву вертолеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты. Киев не выполняет минские договоренности, применяет в Донбассе полученное оружие – в результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке Украины, приводит слова Герасимова ТАСС.

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