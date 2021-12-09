Как в Нарьян-Маре: Москву ждут еще более суровые морозы

Температура будет ниже нормы на 8-10 градусов

Самым холодным днем текущей недели в Москве станет пятница, 10 декабря. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Эксперт пояснил, что столичный регион оказался в холодной части мощнейшего антициклона. Наряду с сильным вымораживанием происходит адвекция (перенос) воздушных масс с севера и северо-востока. По мере приближения антициклона к Москве температура будет опускаться все ниже.

По словам Вильфанда, температурные значения в четверг, 9 декабря, соответствуют самому холодному дню года — 31 января, то есть фактические погодные условия опережают свое развитие по климатической статистике.

В пятницу, 10 декабря, температура будет ниже нормы на 8-10 градусов, что будет климатической нормой для Нарьян-Мара. Представитель Гидрометцентра подчеркнул, что для Москвы это очень серьезные морозы, сообщает РИА Новости.

Высота снежного покрова в столичном регионе тем временем местами достигла 30 сантиметров. Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, такие сугробы больше соответствуют середине зимы, нежели началу декабря.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram