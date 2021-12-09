ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как в Нарьян-Маре: Москву ждут еще более суровые морозы

15:25
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Температура будет ниже нормы на 8-10 градусов

Самым холодным днем текущей недели в Москве станет пятница, 10 декабря. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Январские морозы и 10% месячной нормы осадков зафиксированы в Москве
Москву расчищают от снега

Эксперт пояснил, что столичный регион оказался в холодной части мощнейшего антициклона. Наряду с сильным вымораживанием происходит адвекция (перенос) воздушных масс с севера и северо-востока. По мере приближения антициклона к Москве температура будет опускаться все ниже.

По словам Вильфанда, температурные значения в четверг, 9 декабря, соответствуют самому холодному дню года — 31 января, то есть фактические погодные условия опережают свое развитие по климатической статистике.

В пятницу, 10 декабря, температура будет ниже нормы на 8-10 градусов, что будет климатической нормой для Нарьян-Мара. Представитель Гидрометцентра подчеркнул, что для Москвы это очень серьезные морозы, сообщает РИА Новости.

Высота снежного покрова в столичном регионе тем временем местами достигла 30 сантиметров. Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, такие сугробы больше соответствуют середине зимы, нежели началу декабря.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Морозная погода
Морозная погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.