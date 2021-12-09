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Названы сроки и перечень ВПР для школьников в 2022 году

15:49
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Проверочные работы проведут весной

Всероссийские проверочные работы для школьников в 2022 году пройдут, по традиции, весной. Об этом в четверг, 9 декабря, рассказали в Министерстве просвещения России.
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Учеников четвертых классов ожидают ВПР по трем предметам, пятиклассникам предстоит четыре проверочные работы. В шестых-восьмых классах ВПР проведут по двум обязательным предметам и двум предметам по случайному выбору. Семиклассников дополнительно ждет обязательная проверка знаний по иностранным языкам.

ВПР для учеников одиннадцатых классов по-прежнему будут проводиться по решению администраций школ.

На написание каждой из ВПР будет отведен один урок, часть проверок можно проводить с использованием компьютеров, сообщает РИА Новости.

Ранее были опубликованы документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов Общего государственного и Единого государственного экзаменов 2022 года.

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