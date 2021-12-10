Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Близнецов ждет отличный день, а Девам звезды советуют подумать о будущем

Гороскоп на сегодня, 10 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Вам остро нужен период затишья, когда можно отложить все важные дела и поддаться искушению полноценно отдохнуть. Заручитесь поддержкой близкого человека и вступите на путь релакса.

Тельцы

День хорош для шопинга, покупки дизайнерских украшений, а также ремонтных работ. Занимайтесь уборкой, наведением уюта и красоты, наслаждайтесь общением с семьёй.

Близнецы

Вас ждёт отличный день! Вы окажетесь в гармонии со своим Я, благодаря чему сможете решить любые вопросы легко и непринужденно.

Раки

Обиды, которые вы так упорно скрывали, наконец-то выберутся наружу и заявят о себе. Настал день, когда нужно поговорить по душам, чтобы отпустить прошлое и пойти вперед.

Львы

Впереди хороший день, направляющий в сторону правильных действий. Вы легко выполните ряд весьма сложных задач, общий результат которых повлияет на вашу дальнейшую жизнь.

Девы

Сегодня вам лучше подумать о будущем, составить грамотный пошаговый план достижения желаемого. Вам будут рады помочь близкие люди, ведь общими усилиями можно свернуть горы.

Весы

День окажется сбалансированным, простым, без лишних проблем. Можете планировать любые активности, связанные с людьми: от вечеринки с самыми близкими до выступления перед незнакомой публикой.

Скорпионы

Будьте аккуратны на дорогах и с техникой, избегайте конфликтов, трижды подумайте перед тем, как высказать свою точку зрения. Вечер обязательно проведите в компании второй половинки.

Стрельцы

Сегодня вам захочется проявить творческие порывы, передать миру своё Я. Главное, чтобы рядом оказались люди, с которыми получится поделиться энергетикой.

Козероги

Сложные на первый взгляд мысли приведут к простым действиям. Вы без лишних усилий воплотите то, о чём ещё вчера могли лишь мечтать. На помощь придёт авторитетный человек, которого вы раньше избегали.

Водолеи

Вселенная открывает перед вами любые двери! Достаточно попросить, и в вашу жизнь придут люди, способные дать всё то, о чём мечтаете. Или хотя бы подсказать, как реализовать желаемое.

Рыбы

День пройдёт лениво, но приятно. Позвольте себе расслабиться в уютных объятиях второй половины. Не беспокойтесь о рутинных делах, просто перенесите их на другой день.

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