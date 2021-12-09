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Зеленского назначили первым замглавы Минздрава

15:34
  • четверг
  • 09 декабря 2021

В 2007 году Владимир Зеленский служил помощником министра здравоохранения

Владимир Зеленский занял пост первого заместителя министра здравоохранения России. Назначение утвердило правительство. Назначение бывшего главы Московского городского Фонда обязательного медицинского страхования утвердило правительство.

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Зеленский - действительный государственный советник 2-го класса, кандидат экономических наук. Он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, имеет благодарности президента России.

"У министра здравоохранения появился еще один первый заместитель. На эту должность распоряжением правительства назначен Владимир Зеленский", - сообщила пресс-служба кабмина.

С 2000 по 2007 годах Зеленский работал в департаменте бюджетной политики Министерства финансов. Позже стал помощником министра здравоохранения и социального развития, возглавлял департамент развития медицинского страхования. Московским городским Фондом обязательного медицинского Зеленский руководил с 2014 года.

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