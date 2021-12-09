ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин прокомментировал случаи пыток заключенных в колониях

15:57
  • четверг
  • 09 декабря 2021

В первую очередь нужно внимательно разобраться в этом вопросе, заявил президент

Президент Владимир Путин прокомментировал резонансную тему о пытках в российских колониях. В первую очередь, по словам главы государства, нужно внимательно разобраться в этом вопросе. Кроме этого, заявил он во время онлайн-заседания с членами СПЧ, необходимо принять системные меры. Члены Совета Федерации уже начали работу по изменению профильного законодательства, сообщил в четверг Путин.

В колониях и СИЗО в этом году выявили более ста тысяч нарушений
ФСИН уволила 18 сотрудников после сообщений о пытках
Путин сменил руководителя ФСИН

Свои предложения также подготовили члены Совета по правам человека. "Превышение должностных полномочий и пытки в системе ФСИН. Наши коллеги в этом году проверяли учреждения ФСИН, проверки проводились с участием представителей прокуратуры. В некоторых колониях выявлены факты превышения должностных полномочий и пыток. Все материалы переданы в центральный аппарат ФСИН, по ряду фактов начаты проверки. По итогам поездок Ева Меркачева, Андрей Бабушкин и Игорь Каляпин подготовили предложения по борьбе с этими явлениями", - сказал глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече с президентом.

В октябре правозащитники опубликовали видеозаписи со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в Саратовской туберкулезной больнице № 1. После этого следствие возбудило несколько уголовных дел.

Глава ФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал в отставку, а еще как минимум 18 сотрудников регионального ФСИН, включая руководство туберкулезной больницы, уволили.

25 ноября президент России Владимир Путин своим указом освободил директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова от занимаемой должности. Другим указом Путин назначил на пост главы ФСИН Аркадия Гостева, который с 2012 года занимал пост заместителя министра внутренних дел России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Тюрьма
Тюрьма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.