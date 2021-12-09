Путин прокомментировал случаи пыток заключенных в колониях

В первую очередь нужно внимательно разобраться в этом вопросе, заявил президент

Президент Владимир Путин прокомментировал резонансную тему о пытках в российских колониях. В первую очередь, по словам главы государства, нужно внимательно разобраться в этом вопросе. Кроме этого, заявил он во время онлайн-заседания с членами СПЧ, необходимо принять системные меры. Члены Совета Федерации уже начали работу по изменению профильного законодательства, сообщил в четверг Путин.

Свои предложения также подготовили члены Совета по правам человека. "Превышение должностных полномочий и пытки в системе ФСИН. Наши коллеги в этом году проверяли учреждения ФСИН, проверки проводились с участием представителей прокуратуры. В некоторых колониях выявлены факты превышения должностных полномочий и пыток. Все материалы переданы в центральный аппарат ФСИН, по ряду фактов начаты проверки. По итогам поездок Ева Меркачева, Андрей Бабушкин и Игорь Каляпин подготовили предложения по борьбе с этими явлениями", - сказал глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече с президентом.

В октябре правозащитники опубликовали видеозаписи со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в Саратовской туберкулезной больнице № 1. После этого следствие возбудило несколько уголовных дел.

Глава ФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал в отставку, а еще как минимум 18 сотрудников регионального ФСИН, включая руководство туберкулезной больницы, уволили.

25 ноября президент России Владимир Путин своим указом освободил директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова от занимаемой должности. Другим указом Путин назначил на пост главы ФСИН Аркадия Гостева, который с 2012 года занимал пост заместителя министра внутренних дел России.

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