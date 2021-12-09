Умерла директор благотворительного фонда Константина Хабенского

Алена Мешкова долгое время боролась с онкологическим заболеванием

Представители благотворительного фонда Константина Хабенского сообщили о смерти директора Алены Мешковой. Много лет женщина лечилась от онкологии.

"Сегодня ночью после продолжительной болезни ушла из жизни директор фонда Алена Мешкова – наша коллега, друг и человек с большим сердцем. Невозможно описать, кем для фонда и для каждого из нас она была", — говорится на сайте организации.

Пресс-служба благотворительного фонда от лица всех сотрудников поблагодарила Алену Мешкову за проделанную работу.

"Фонд продолжит свою работу, дело, которому Алёна посвятила последние девять лет своей жизни. Именно благодаря ей фонд стал таким — большим, масштабным проектом, которому доверяют и уважают. Спасибо тебе за всё", — написали работники фонда Хабенского.

Мешкова старалась не жаловаться публично на свое заболевание, но иногда все же упоминала о болезни. "Я не понаслышке знаю о том, как лечиться с онкодиагнозом в России, и не понаслышке знаю, что такое многолетняя поддержка друзей, коллег, врачей и даже незнакомых людей. Очень хочу, чтобы эта молодая женщина тоже узнала, что помощь есть", — писала еще в августе в своем блоге в соцсети Facebook Мешкова.

Благотворительный фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга.

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