ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умерла директор благотворительного фонда Константина Хабенского

16:32
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Алена Мешкова долгое время боролась с онкологическим заболеванием

Представители благотворительного фонда Константина Хабенского сообщили о смерти директора Алены Мешковой. Много лет женщина лечилась от онкологии.

"Сегодня ночью после продолжительной болезни ушла из жизни директор фонда Алена Мешкова – наша коллега, друг и человек с большим сердцем. Невозможно описать, кем для фонда и для каждого из нас она была", — говорится на сайте организации.

Пресс-служба благотворительного фонда от лица всех сотрудников поблагодарила Алену Мешкову за проделанную работу.

"Фонд продолжит свою работу, дело, которому Алёна посвятила последние девять лет своей жизни. Именно благодаря ей фонд стал таким — большим, масштабным проектом, которому доверяют и уважают. Спасибо тебе за всё", — написали работники фонда Хабенского.

Мешкова старалась не жаловаться публично на свое заболевание, но иногда все же упоминала о болезни. "Я не понаслышке знаю о том, как лечиться с онкодиагнозом в России, и не понаслышке знаю, что такое многолетняя поддержка друзей, коллег, врачей и даже незнакомых людей. Очень хочу, чтобы эта молодая женщина тоже узнала, что помощь есть", — писала еще в августе в своем блоге в соцсети Facebook Мешкова.

Благотворительный фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Алена Мешкова и Константин Хабенский
Алена Мешкова и Константин Хабенский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.