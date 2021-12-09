Путин предостерег от опрометчивых решений по QR-кодам

Закон будет тщательно проработан

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте должен быть проработан, в том числе и на региональном уровне. Он носит рамочный характер. Опрометчивых решений при разработке закона власти постараются не допустить, заявил президент России Владимир Путин.

"Регионам мы передали значительный объем полномочий на принятие окончательных решений. Я надеюсь, так мы и будем поступать", — сказал российский лидер на заседании Совета по правам человека.

Законопроект об обязательном введении цифровых пропусков Госдума планирует рассмотреть в конце декабря. Позиции депутатов по этому законопроекту расходятся. Ранее сообщалось, что решение о введении в стране QR-кодов будет принято исходя из уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в России.

Проект поправок в законодательство, касающихся использования в общественных местах цифровых пропусков с данными о вакцинации либо перенесенном COVID-19, был внесен в парламент 12 ноября. По замыслу авторов, пропуска не потребуются при посещении аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости, а также при пользовании общественным транспортом, передает ТАСС.

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