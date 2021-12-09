Распространение омикрона и проблемы с вакцинацией: борьба с COVID-19 в мире

Врачи вновь напоминают о необходимости сделать прививку

По данным оперативного штаба, за сутки выявили 30 тысяч 209 случаев коронавируса. Выздоровели 35 тысяч 794 человека. Между тем, в России началось исследование популяционного иммунитета среди детей. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что в стране преобладает дельта-штамм. Разновидность омикрон подтвердилась только у двух человек.

Сотрудники Роспотребнадзора впервые сталкиваются с нестандартным способом дезинфекции помещения. На глаз. Антисептики в этом продуктовом магазине делают сами. Об остальных санитарных правилах, которые за почти два года выучить уже должны были по идее все, тут тоже не слышали.

В соседней столовой - вход свободный. И это несмотря на то, что в Челябинской области действует строгое правило: вход в предприятия общепита с 1 декабря - исключительно по QR-коду. Теперь владельцам заведения грозит солидный штраф.

Только добросовестное исполнение необходимых противоэпидемических норм поможет быстрее переломить ситуацию, чтобы не пришлось вводить новые ограничения. Именно поэтому врачи не устают напоминать: единственным эффективным средством от коронавируса является прививка. Тем более, когда всё больше стран фиксируют у себя появление очередной мутации ковида. В нашей стране пока официально зафиксировано два случая омикрона. В Москву прибыл ещё один вывозной рейс из Южной Африки. Теперь каждого пассажира сначала ждёт ПЦР-тест, следом - двухнедельный карантин.

Стабилизировать ситуацию с коронавирусом не могут и в Европе. В Старом Свете лишь ужесточают антиковидные меры. В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон уже ввёл так называемый план Б. Жителям страны снова необходимо работать из дома и носить маски в общественных местах. Попасть в ночной клуб или в ресторан можно исключительно по-специальному документу, подтверждающему статус вакцинации. Так что гораздо проще - привиться. Об этом не устают повторять и в правительстве.

"Я хочу быть с вами абсолютно честен. Я не верю, что мы можем бесконечно прибегать к немедикаментозным вмешательствам. Я имею в виду ограничения, касающиеся образа жизни людей. Значительная часть населения, к сожалению, до сих пор не вакцинирована", - заявил британский премьер Борис Джонсон.

Вирус молодеет - сейчас в реанимации есть и совсем маленькие пациенты. Во Франции за последние сутки выявлено свыше 61 тысячи случаев. Это самый высокий показатель со 2 ноября 2020 года.

"Начиная с четверга, маски станут обязательными на открытых игровых площадках, и мы ограничим командные виды спорта. Кроме того, мы закроем ночные клубы на следующие четыре недели", - сообщил премьер Франции Жан Кастекс.

В Италии с понедельника не прошедшим вакцинацию запрещено посещать рестораны, театры и даже общественный транспорт.

В Германии в целях сдерживания пандемии в этом году, как и в прошлом, будет действовать запрет на новогодние вечеринки и даже на продажу праздничных фейерверков.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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