Путин призвал обсудить с профессионалами закон о СМИ-иноагентах

При создании документа такого обсуждения не было

Несовершенство закона о СМИ-иноагентах обсудили президент России Владимир Путин и члены Совета по правам человека. На недочеты при создании документа указал на заседании председатель общественной организации "Союз журналистов Москвы" Павел Гусев. Российский лидер с замечанием согласился.

"Следует обратить внимание в том числе на то, как документ создавался, а именно, что он не обсуждался с профессиональным сообществом. На это нужно обратить внимание, эту работу нужно обязательно провести", - цитирует Путина ТАСС.

Президент подчеркнул, что законодательство о СМИ-иноагентах призвано не допустить вмешательства в дела государства извне. В то же время, закон не должен "обесточить" инструменты, необходимые для развития страны.

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