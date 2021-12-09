ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Британские ученые признали кошек психопатами

17:45
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Домашние питомцы не знают сочувствия и раскаяния

Домашние кошки – психопаты. Такой диагноз поставили питомцам британские ученые по результатам проведенного исследования, оно опубликовано на сайте научных публикаций ScienceDirect.

В Японии кошка стала начальником полиции
В Москве спасатели вызволили из подвала кошку Лялю

Анкета, разработанная группой специалистов из Ливерпульского университета Джона Мурса, включает 46  утверждений, которые помогли хозяевам описать поведение своих питомцев. "Моя кошка громко мяукает или воет без видимой причины"; "Моя кошка без причины бегает по дому"; "Кажется, моя кошка не чувствует себя виноватой из-за плохого поведения" – вот только некоторые из пунктов анкеты под названием Cat Triarchic Plus.

Результаты теста, в котором приняли участие 549 владельцев кошек, привели ученых к неутешительным выводам. О психопатии, по мнению исследователей, свидетельствуют такие характеристики, как отсутствие сочувствия и раскаяния, недружелюбное отношение к людям и другим домашним животным – и даже смелость и расторможенность.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Кошка в переноске
Кошка в переноске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.