Британские ученые признали кошек психопатами

Домашние питомцы не знают сочувствия и раскаяния

Домашние кошки – психопаты. Такой диагноз поставили питомцам британские ученые по результатам проведенного исследования, оно опубликовано на сайте научных публикаций ScienceDirect.

Анкета, разработанная группой специалистов из Ливерпульского университета Джона Мурса, включает 46 утверждений, которые помогли хозяевам описать поведение своих питомцев. "Моя кошка громко мяукает или воет без видимой причины"; "Моя кошка без причины бегает по дому"; "Кажется, моя кошка не чувствует себя виноватой из-за плохого поведения" – вот только некоторые из пунктов анкеты под названием Cat Triarchic Plus.

Результаты теста, в котором приняли участие 549 владельцев кошек, привели ученых к неутешительным выводам. О психопатии, по мнению исследователей, свидетельствуют такие характеристики, как отсутствие сочувствия и раскаяния, недружелюбное отношение к людям и другим домашним животным – и даже смелость и расторможенность.

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