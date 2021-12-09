Раскрыты детали инцидента с самолетом ВКС под Псковом

Транспортник сел на неподготовленную площадку

Инцидент с военно-транспортным самолетом произошел во время учений на аэродроме Кресты в Псковской области. Отрабатывалось десантирование подразделений ВДВ.

Один из самолетов на высоте более 100 метров начал терять скорость, у машины пропала тяга. На борту легкого транспортника находились 10 десантников и 3 члена экипажа. Выход из ситуации нашел пилот, старший лейтенант Максим Кабаков.

Как сообщили в Минобороны, Кабаков доложил об инциденте руководителю полетами. Получив разрешение, пилот посадил самолет на неподготовленную площадку. При жесткой посадке никто не пострадал, машина не повреждена. Старшего лейтенанта представят к награде.

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