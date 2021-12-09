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Ольга Кириллова провела первое заседание МГИК в качестве председателя

18:17
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Она заняла этот пост на пять лет

В четверг члены Мосгоризбиркома избрали новых членов комиссии и провели заседание, передает АГН "Москва".

Председателем на пять лет стала Ольга Кириллова. Заместителем переизбран Дмитрий Реут. Секретарем - Владимир Попов. Все три кандидатуры были поддержаны единогласно - 14 голосов "за".

"11 человек имеют высшее юридическое образование. Пять членов комиссии имеют ученую степень. 11 человек работали в предыдущем составе комиссии. Средний возраст членов комиссии - 44 года", - член Мосгоризбиркома Фаяс Халилулин.

Генерал-майор полиции Ольга Кириллова работала начальником УФМС России по Москве в 2012-2019 годах. Сейчас она является председателем комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям Общественной палаты Москвы и членом Совета при президенте России по межнациональным отношениям.

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Ольга Кириллова
Ольга Кириллова
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