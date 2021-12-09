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Цена газа в Европе вновь превысила 1200 долларов за тысячу кубов

18:46
  • четверг
  • 09 декабря 2021

За день стоимость выросла на 1,5%

Газ на биржевых торгах в Европе снова подорожал. Цена голубого топлива превысила 1200 долларов за тысячу кубометров – после снижения днем до 1500 долларов.

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На хабе TTF в Нидерландах цена январского фьючерса поднялась до 1 208 за тысячу кубометров -  или 103,24 евро за МВт-ч. По сравнению с ценой закрытия торгов предыдущего дня рост составил 1,5%.

Заметного снижения цены на газ в Европе в ближайшие месяцы не ожидается, об этом заявил ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников. В то же время, по словам представителя концерна, стоимость голубого топлива в районе 1000 долларов за тысячу кубометров не является устойчивой, передает ТАСС.

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