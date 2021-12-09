Мурашко уточнил состояние заразившихся омикроном россиян

Пациенты переносят ковид в легкой форме

Россияне, заразившиеся омикрон-штаммом коронавируса, переносят болезнь в легкой форме. Ранее эти граждане вернулись в Россию из ЮАР.

О состоянии россиян сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также подтвердил, что пока в стране зафиксировано только два случая заражения омикроном.

Данные о других пассажирах, прилетевших из ЮАР тем же рейсом, что и заболевшие, пока расшифровываются, уточнил он в беседе с ТАСС. "Идет расшифровка, секвенирование", — сообщил глава Минздрава.

Омикрон-штамм коронавируса — опасная из-за множества мутаций разновидность COVID-19, которая получила массовое распространение в Африке. В настоящее время омикрон добрался до США, Германии, Индии. Многие страны закрыли авиасообщение с ЮАР.

Подробнее о том, как в настоящее время мир борется с омикроном и в целом пандемией, смотрите репортаж "ТВ Центра":

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