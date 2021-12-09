"Редкий вид из Красной книги": режиссер Молочников назвал актрису Варнаву "опасным существом"

Александр необычно поздравил Екатерину с днем рождения

Очень опасным, но при этом нежным и любимым существом назвал режиссер Александр Молочников свою избранницу, актрису Екатерину Варнаву. В четверг артист изобретательно подошел к публикации поздравления в соцсетях.

Варнаве исполнилось 37 лет, и по этому случаю Молочников написал пост для инстаграма, в котором, в частности, назвал актрису "любимым вараном" (род ящериц).

"У одного варана (очень мной любимого), сегодня день рождения! Очень опасное и очень нежное существо! Будьте бдительны при встрече — это самый добрый, не эгоистичный, сверхэнергичный, гомерически смешной и эротичный, редкий вид из Красной книги. Люблю тебя", — написал Александр.

Именинница с юмором отреагировала на признание любимого. "Ты же знаешь, почему вараны так долго смотрят на свою жертву?!" — ответила Екатерина.

Роман Варнавы и Молочникова длится больше года. Впервые об их отношениях публика узнала, когда они вместе появились на "Кинотавре".

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