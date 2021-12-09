В России до конца года выпустят 150 тысяч доз вакцины "Спутник М"

Объемы производства позволяют обеспечить всех нуждающихся

Объемы производства российской вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" достаточные, чтобы обеспечить всех нуждающихся. До конца года в гражданский оборот поступит примерно 150 тысяч доз препарата, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Мы планировали в этом году где-то 150 тысяч выпустить. Сейчас контроль завершается… Сколько нужно, столько произведут", - цитирует Мурашко "Интерфакс".

Вакцина от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет "Спутник М" зарегистрирована Минздравом России 24 ноября. Это 1/5 дозы препарата "Спутник V", применяемого для взрослых. Мурашко напомнил, что подростки до 15 лет по закону могут быть привиты только с согласия родителей.

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