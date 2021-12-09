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В России до конца года выпустят 150 тысяч доз вакцины "Спутник М"

19:37
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Объемы производства позволяют обеспечить всех нуждающихся

Объемы производства российской вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" достаточные, чтобы обеспечить всех нуждающихся. До конца года в гражданский оборот поступит примерно 150 тысяч доз препарата, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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"Мы планировали в этом году где-то 150 тысяч выпустить. Сейчас контроль завершается… Сколько нужно, столько произведут", - цитирует Мурашко "Интерфакс".

Вакцина от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет "Спутник М" зарегистрирована Минздравом России 24 ноября. Это 1/5 дозы препарата "Спутник V", применяемого для взрослых. Мурашко напомнил, что подростки до 15 лет по закону могут быть привиты только с согласия родителей.

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