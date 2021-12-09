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Минздрав зарегистрировал третий препарат для лечения СМА

19:56
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Лекарство "Золгенсма" поможет тяжелобольным детям в России

Министерство здравоохранения России приняло важное решение и зарегистрировало лекарство "Золгенсма", которое выписывают тяжелобольным дети с диагнозом спинальная мышечная атрофия. 

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В частности, это расширит доступ пациентов к необходимому им лечению и даст возможности рассматривать препарат для возмещения по системе государственного лекарственного обеспечения.

При СМА дети, которые не проходят курс лечения, могут перестать двигаться и даже дышать. "Золгенсма" поможет сохранить им жизнь.

Таким образом в России зарегистрирован третий препарат для пациентов с орфанным заболеванием. "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам" также применяются в нашей стране. Лечение ими необходимо продолжать всю жизнь, тогда как в случае с "Золгенсма" достаточно одной инъекции. 

В ноябре издание "Такие дела" сообщило, что российские благотворительные фонды получили скидку 20% на препарат "Золгенсма" для детей со СМА. Несмотря на это, лекарство все еще является самым дорогим в мире. Стоимость одной инъекции составляет от 2,1 до 2,5 миллиона долларов.

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