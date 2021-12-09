ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

России и США предрекли повторение Карибского кризиса

20:08
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Такого развития событий не исключают в российском МИДе

Риск повторения Карибского кризиса существует. По мнению замглавы МИД России Сергея Рябкова, это подсказывает логика развития событий. Дипломат подчеркнул, что ситуация для Москвы реально ухудшилась из-за действий НАТО.

"Вы знаете, может до этого дойти вполне. Если, как говорится, товарищи с той стороны не понимают и будет продолжаться все так, как идет, мы вполне можем по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем", — цитируют Рябкова "Известия".

Замглавы МИДа назвал такой исход провалом дипломатии. В то же время, подчеркнул Рябков, России нужны правовые гарантии безопасности.

Днем ранее внешнеполитическое ведомство сообщило о ноте протеста, переданной посольству США в Москве. Подчеркивается, что Россия оставляет за собой право реагировать на опасную активность США и стран-членов НАТО по периметру российских границ и задействовать для предотвращения угроз все имеющиеся в распоряжении средства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Пуск ракеты с корабля ВМС США
Пуск ракеты с корабля ВМС США
Пилот истребителя ВКС России
Пилот истребителя ВКС России
Пуск ракеты США
Пуск ракеты США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.