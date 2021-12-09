России и США предрекли повторение Карибского кризиса

Такого развития событий не исключают в российском МИДе

Риск повторения Карибского кризиса существует. По мнению замглавы МИД России Сергея Рябкова, это подсказывает логика развития событий. Дипломат подчеркнул, что ситуация для Москвы реально ухудшилась из-за действий НАТО.

"Вы знаете, может до этого дойти вполне. Если, как говорится, товарищи с той стороны не понимают и будет продолжаться все так, как идет, мы вполне можем по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем", — цитируют Рябкова "Известия".

Замглавы МИДа назвал такой исход провалом дипломатии. В то же время, подчеркнул Рябков, России нужны правовые гарантии безопасности.

Днем ранее внешнеполитическое ведомство сообщило о ноте протеста, переданной посольству США в Москве. Подчеркивается, что Россия оставляет за собой право реагировать на опасную активность США и стран-членов НАТО по периметру российских границ и задействовать для предотвращения угроз все имеющиеся в распоряжении средства.

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