QR-коды, мигранты и иноагенты: какие темы Путин обсудил с членами СПЧ

На заседании говорили о защите персональных данных и помощи бездомным

Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте являются рамочными, их предстоит проработать в том числе с регионами, власти постараются не допустить "никаких опрометчивых решений". Сегодня об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Его участники обсудили целый ряд тем, которые вызывают большой резонанс и требуют решения: защита персональных данных граждан в интернете, медицинская помощь бездомным, вопросы экологии.

Откровенный разговор без купюр. Так можно охарактеризовать заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием президента. Резонансные темы, острые вопросы, прямые ответы и, порой, мгновенные решения. Без лишней волокиты. Владимир Путин подчеркнул: защите прав в стране уделяется постоянное внимание. И немалая заслуга в этом именно СПЧ.

"И вопросы экологии, и защита социальных прав граждан, и демографические проблемы – это приоритеты нашей общенациональной стратегии развития. Она построена вокруг человека, его запросов. И важно, что эти направления являются значимыми и в вашей работе", - заявил Путин.

Времена пандемии поставили перед СПЧ новые задачи и темы для обсуждения. Кабмин внес в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в публичных местах на отдельных видах транспорта. Общество заволновалось. Как быть, например, с QR-кодом тем, у кого медотвод или антитела. Да и всем ли нужно прививаться.

"Что касается сертификатов о вакцинации. Они являются, как известно, всего лишь средством подтверждения прививки. И по этому пути, мы с вами это тоже хорошо знаем, идут практически все страны, все страны без исключения, которые имеют возможность прививать своих граждан. Вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной, не создавать дополнительных проблем для людей. Правда, здесь возникают и другие вещи. Есть те люди, которые против прививок и не согласны с любыми ограничениями. А есть те, которые за прививки, делают эти прививки и требуют в том числе от представителей власти на местах и в регионах - требуют, чтобы их оградили от тех, кто не привит. Здесь, понимаете, в обществе есть определенные вопросы, которые требуют дополнительного рассмотрения", - сказал президент России.

Одновременно несколько правозащитников подняли тему помощи бездомным. С наступлением холодов она стала особенно актуальной.

"Мы можем сейчас принять оперативное решение и создать на базе ЦСА имени Елизаветы Глинки, который работает при мэрии Москвы, давайте я скажу старорежимное слово "богадельня"? Владимир Владимирович, я Вас очень прошу, помогите спасти людские жизни", - обратилась к главе государства Екатерина Винокурова, член СПЧ, руководитель отдела "Регионы" телеканала RT.

"Обязательно поговорю с руководителями регионов, в том числе с Сергеем Семеновичем. Я знаю, что московские власти тоже этим занимаются. Создаются соответствующие площадки, где можно людей покормить там каким-то элементарным теплым питанием обеспечить. Другие совершают необходимые действия, чтобы поддержать людей, оказавшихся в такой ситуации. Прямо сегодня переговорю с Сергеем Семеновичем, обещаю Вам", - ответил Путин.

Еще одна тема - мигранты. Сколько их реально нужно в нынешних условиях и как их адаптировать к нашим реалиям?

"Мы приветствуем подход московских властей, уже снижающий количество мигрантов на стройках, в первую очередь за счет роста производительности. Нужно помнить о росте нагрузки на сферы здравоохранения и образования. Но важно еще и социальное здоровье", - уверен Валерий Фадеев, советник Президента, председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

"Мне Хуснуллин Марат Шакирзянович докладывал неоднократно потребности строительного комплекса, строительного сектора экономики в иностранной рабочей силе. Но это отдельная тема. Согласен полностью с теми, кто высказывает озабоченности на этот счет. И здесь, конечно, нужно действовать совместно с нашими коллегами, из стран СНГ прежде всего. Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже у себя на родине готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь: изучали язык, наше законодательство. Мы, должен сказать, на этот счет довольно подробно разговариваем с коллегами из стран Содружества", - заявил Путин.

О правах заключенных заговорили правозащитники, посетившие ряд колоний и тюремных больниц. Последовали критические публикации.

"Вопрос, безусловно, очень важный и, конечно, я видел, что происходит, за этой информацией. И нужно внимательно с этим разобраться. И Следственный комитет как раз, центральный аппарат, контролирует и проводит следствие предварительное по вопросам, которые стали известны и которые сейчас рассматриваются в рамках возбужденных уголовных дел. Но здесь, конечно, я с вами согласен, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли", - сообщил президент.

Благодаря СПЧ в России усилили контроль за исполнением международными IT-компаниями нашего законодательства. На транснациональных платформах нередки массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными, распространение незаконного контента, в том числе затрагивающего интересы детей.

"В западных парламентах активно обсуждаются вопросы влияния этих международных платформ на формирование сознания подрастающего поколения, на воспитание подрастающего поколения, на оказание негативного влияния на психику для подростков и для детей. Нам бы тоже не мешало этим заняться и внимательно к этому еще присмотреться", - указал глава государства.

Репортеры и медиа, которые вещают в России напрямую с иностранных платформ и на деньги из-за границы, наоборот, считают, что наши требования излишне суровы. К президенту обратились с просьбой доработать закон о СМИ-иноагентах с учетом мнения журналистского сообщества.

"Я буквально вчера посмотрел фотографию, это просто какая-то нелепица: действительно журналистка, признанная иноагентом, она с дочкой наряжает елку, в соцсетях она написана: иноагент наряжает елку с ребенком", - сказал Павел Гусев, председатель общественной организации "Союз журналистов Москвы", председатель постоянной комиссии по правам человека в информационной сфере.

"Конечно, примеры, которые Вы привели сейчас, они являются комичными и совершенно избыточная реакция, на которую Вы обратили внимание, она очевидна. Но в то же время нам нужно только защитить себя от возможного вмешательства в наши внутренние дела со стороны. Нам нужно защитить себя от того, чтобы кто-то использовал какие-то инструменты внутри России для того, чтобы достигать своих целей, ничего не имеющего с нашими интересами. Давайте мы вернемся к этому, с профсообществом поработаем и придем, насколько это возможно, к согласованным решениям", - заявил Путин.

А вот решение, принятое без лишних проволочек: Владимир Путин поддержал идею о льготах для обладателей орденов Мужества всех степеней. Тех, кто совершил по крайней мере три подвига, в стране около 150 человек.

Лилия Акиньшина, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

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