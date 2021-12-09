Собянин вручил госнаграды заслуженным москвичам

Их получили более 40 жителей столицы

Сергей Собянин в четверг вручил государственные награды России и награды Москвы выдающимся жителям столицы.

В ходе церемонии Собянин напомнил, что уже второй год подряд город переживает пандемию. Много москвичей болеют и борются с последствиями заболевания. И это большая трагедия. Мэр поблагодарил присутствующих в зале за помощь жителям столицы. Он отметил вклад в развитие мегаполиса тех, кто, несмотря на нынешнюю сложную ситуацию, делает все, чтобы город развивался и процветал.

"Мы уже второй год переживаем эту трагедию (пандемию – прим. ред.). <…> Город живет нормальной жизнью. Во многом благодаря тем, кто сегодня находится в этом зале", - обратился мэр к москвичам.

В частности, мэр вручил орден Почета, орден Дружбы, орден "Родительская слава" и медали орденов "За заслуги перед Отечеством" II степени. Ряд москвичей были удостоены высоких званий: заслуженный врач, заслуженный деятель науки, заслуженный работник здравоохранения, заслуженный строитель и др.

Ранее днем в четверг Сергей Собянин открыл новую экспозицию в Музее Победы. Она посвящена 80-й годовщине Битвы под Москвой.

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