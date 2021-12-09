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Собянин вручил госнаграды заслуженным москвичам

20:26
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Их получили более 40 жителей столицы

Сергей Собянин в четверг вручил государственные награды России и награды Москвы выдающимся жителям столицы.

В ходе церемонии Собянин напомнил, что уже второй год подряд город переживает пандемию. Много москвичей  болеют и борются с последствиями заболевания. И это большая трагедия. Мэр поблагодарил присутствующих в зале за помощь жителям столицы. Он отметил вклад в развитие мегаполиса тех, кто, несмотря на нынешнюю сложную ситуацию, делает все, чтобы город развивался  и процветал.

"Мы уже второй год переживаем эту трагедию (пандемию – прим. ред.). <…> Город живет нормальной жизнью. Во многом благодаря тем, кто сегодня находится в этом зале", - обратился мэр к москвичам.

В частности, мэр вручил орден Почета, орден Дружбы, орден "Родительская слава" и медали орденов "За заслуги перед Отечеством" II степени. Ряд москвичей были удостоены высоких званий: заслуженный врач, заслуженный деятель науки, заслуженный работник здравоохранения, заслуженный строитель и др.

Ранее днем в четверг Сергей Собянин открыл новую экспозицию в Музее Победы. Она посвящена 80-й годовщине Битвы под Москвой.

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Сергей Собянин вручил госнаграды заслуженным москвичам
Сергей Собянин вручил госнаграды заслуженным москвичам
Сергей Собянин вручил госнаграды заслуженным москвичам
Сергей Собянин вручил госнаграды заслуженным москвичам
Сергей Собянин вручил госнаграды заслуженным москвичам
Сергей Собянин вручил госнаграды заслуженным москвичам
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