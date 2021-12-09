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Макрон выступил против бойкота Олимпиады в Пекине

20:44
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Инициатива США малоэффективна

Эммануэль Макрон призвал не политизировать олимпийское движение. Инициативу США по дипломатическому бойкоту Игр в Пекине президент Франции считает малоэффективной.

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"Думаю, не нужно политизировать эту тему, особенно принимать небольшие и символические меры", - заявил Макрон во время презентации приоритетов Франции на период ее председательства в Совете ЕС.

Макрон отметил, что бойкот прежде всего ассоциируется с отсутствием спортсменов на играх. Французский лидер привел в пример ситуацию с Олимпийскими играми в Москве 1980 года. Президент Франции предложил вместо этого заняться чем-нибудь полезным. Председательство Франции в Совете ЕС начинается в январе 2022 года, передает ТАСС.

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