Макрон решил в контакте с Путиным перезапустить нормандский формат

Французский лидер переговорит об этом и с Зеленским

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным запланированы у французского лидера Эммануэля Макрона на следующей неделе. По словам президента Франции, он хочет перезапустить нормандский формат для разрешения кризиса на юго-востоке Украины.

"Наше желание - в контакте с президентом Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с президентом Путиным, с которым я проведу переговоры на следующий неделе, перезапустить этот формат и политический процесс", - заявил Макрон на пресс-конференции.

По мнению Макрона, необходимость диалога с президентом России продемонстрировали переговоры с Владимиром Путиным американского лидера Джо Байдена, передает ТАСС. Лидер Франции отметил, что только таким путем можно гарантировать мир на Украине и стабильность на континенте.

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