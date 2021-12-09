ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон решил в контакте с Путиным перезапустить нормандский формат

21:05
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Французский лидер переговорит об этом и с Зеленским

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным запланированы у французского лидера Эммануэля Макрона на следующей неделе. По словам президента Франции, он хочет перезапустить нормандский формат для разрешения кризиса на юго-востоке Украины.
Макрон выступил против бойкота Олимпиады в Пекине

"Наше желание - в контакте с президентом Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с президентом Путиным, с которым я проведу переговоры на следующий неделе, перезапустить этот формат и политический процесс", - заявил Макрон на пресс-конференции.

По мнению Макрона, необходимость диалога с президентом России продемонстрировали переговоры с Владимиром Путиным американского лидера Джо Байдена, передает ТАСС. Лидер Франции отметил, что только таким путем можно гарантировать мир на Украине и стабильность на континенте.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.