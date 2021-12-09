Как в России отмечают День героев Отечества

В разных уголках страны открыли памятники сразу нескольким героям Советского Союза и России

В День героев Отечества на южном склоне Мамаева кургана в Волгограде прогремел "Выстрел памяти". А в разных уголках страны открыли памятники сразу нескольким героям Советского Союза и России: контр-адмиралу Владимиру Герасимову - в Севастополе, советскому летчику Нельсону Степаняну - в Петербурге, подводнику Николаю Филину - в Ломоносове.

- Здравствуйте, Алексей Иванович, поздравляем вас с Днем Героя Отечества!

Цветы и поздравления как признание воинских заслуг перед страной. На пиджаке - десятки боевых наград. Алексею Ивановичу Кузину - 95. В годы войны служил связистом. Дошел до Берлина. Брал Рейхстаг. Военные спрашивают о здоровье. Ветеран отвечает по-армейски, не жалуясь.

- Не болею, всё нормально.

Под окнами - военный оркестр. Звучат мелодии, от которых у каждого фронтовика наворачиваются слезы.

В зале славы Музея Победы на Поклонной горе в Москве, где на стелах золотыми буквами - фамилии Героев Советского Союза и России, теперь высечены еще два имени. Командира дивизии Виктора Полосухина и летчицы Василисы Пащенко. Ее бомбардировщик был сбит над Чехословакией. Самолет совершил аварийную посадку. А когда его окружили фашисты, девушка отстреливалась из пулемета, пока не закончились патроны. Дивизия Полосухина не дала немцам шансов пробиться к столице.

"Подразделение, которым командовал Виктор Иванович Полосухин осенью и зимой 41-42 годов, храбро сражались на Можайском направлении, на Бородинском поле", - рассказал Александр Михайлов, историк, сотрудник Музея Победы.

Во время контрнаступления сам комдив погиб. В музее сегодня хранятся его личные вещи. Среди них пробитые пулей документы.

То, что оставалось в руках, хлеб блокадного Ленинграда (см. видео репортажа). 125-граммовый паек из ржаной муки, обойного клея, хвои и опилок. О том, как сражались и погибали их сверстники в годы Великой Отечественной войны, этим юношам и девушкам сегодня рассказывали в музее парка "Патриот". Истории подвига Зины Портновой, казненной фашистами. И красноармейца, который нацарапал штыком на стене Брестской крепости: "Я умираю, но не сдаюсь". А еще совсем юных защитников столицы, спасавших город от зажигательных авиабомб. Экскурсию в военное прошлое страны организовала "Единая Россия". Конечно, никому из этих молодых людей не доводилось пережить то, что испытывает санитар, выносящий с поля боя раненых. Под свист пуль и осколков. Но и на их счету - подвиги. Тимур Иванчук, Андрей Головин, Тагир Абитов спасали утопающих. И сегодня за проявленное мужество им вручили медали.

За спиной военного летчика Сергея Чечерова - все полигоны, моря и просторы Арктики и Заполярья. Каждый вылет - риск и неизвестность. Всегда надо помнить, что из-за непогоды может быть закрыт аэродром, не окажется ориентиров, а ветер выше 40 метров в секунду швыряет вертолет, как игрушечный. И в таких условиях полковнику пришлось спасать людей с терпящего бедствие судна.

"Мы висели на 40-метровой высоте, волна била в борт корабля, а брызги залетали в кабину, но экипаж справился, люди были подняты с корабля и доставлены на берег. Если человек идет на подвиг, рискуя экипажем, рискуя собой, то только в том случае, когда другого выхода уже нет", - рассказал Сергей Чечеров, директор Музея ВВС Северного флота, полковник запаса, кавалер двух орденов Мужества, заслуженный военный лётчик.

За отвагу и бесстрашие Сергей Чечеров дважды награжден орденами Мужества. А за эту операцию, которая казалась невозможной, медалью "За спасение погибавших". Но главная его награда, говорит полковник, в том, что все вылеты завершались успешно.

"За время службы я не потерял ни одного экипажа, все экипажи вернулись на базу", - говорит Чечеров.

Военные врачи - тоже герои. Спасали и продолжают спасать людей. Сейчас - в ковидных госпиталях и "красных" зонах. В Екатеринбурге - ордена и медали сегодня вручили троим медикам. Всего же в этом году только в Центральном военном округе поощрили более 160 сержантов и офицеров, участвовавших в борьбе с пандемией.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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