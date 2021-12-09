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Глава ОКР назвал бессмысленным дипломатический бойкот Игр

21:42
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Олимпийское движение дистанцируется от различных политических заявлений, заявил Станислав Поздняков

На зимнюю Олимпиаду в Пекине не поедет ещё один европейский лидер. Президент Словакии Зузана Чапутова присоединилась к политическому бойкоту этих Игр вслед за политиками США, Канады, Великобритании и Австралии. Эти страны отправят в Китай только своих спортсменов, но не официальных лиц.  Пекин назвал такую позицию не просто ошибочной, а противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией, и пообещал принять контрмеры.

Франция к бойкоту не присоединилась. Министр образования республики заявил, что следует отделять спорт от политики. Такую же позицию подтвердил и Олимпийский комитет России по итогам своего ежегодного собрания.

"Со спортивной точки зрения подобный демарш является абсолютно бессмысленным. Олимпийское движение дистанцируется от различных политических заявлений. В этой связи безусловно я лично не могу поддерживать данные политические заявления, многие из нас очень хорошо помнят, к чему привели попытки политических бойкотов, а вследствие с этим и бойкотов на участие в 80-м и 84-м году. Безусловно, спустя время многие участники тех событий подчеркивали, что это было абсолютно контрпродуктивное и неправильное решение", - прокомментировал Поздняков.

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