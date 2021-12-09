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В Москве "Единая Россия" создает дискуссионные клубы для муниципальных депутатов

21:57
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Прямое общение с избирателем – главный инструмент

Прямое общение с избирателями должно стать главным инструментом депутатов от "Единой России" в новом электоральном году, убежден лидер московских единоросов Петр Толстой. Он заявил об этом на расширенном заседании регионального политсовета "ЕР" 9 декабря. В нем приняли участие – как очно, так и в онлайн-формате - около 300 человек.
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"Москва вступает в новый электоральный год. Предстоит большая кампания по выборам муниципальных депутатов. В 2022 году в Москве пройдут выборы 125 советов муниципальных депутатов, это 85% от всех МО города. Кампания охватывает 7 миллионов избирателей, кандидатам предстоит побороться за 1500 мандатов", – напомнил секретарь Московского городского регионального отделения Петр Толстой.

Толстой подчеркнул, что муниципальные выборы выигрывают "ногами" – дворовыми встречами, прямым общением с людьми. Если же кандидат боится выйти к людям, то ему нужно задуматься о целесообразности своего избрания.

Как сообщил Петр Толстой, одним из новшеств в 2022 году станут дискуссионные площадки для муниципальных депутатов, которые создаются в округах. Они помогут кандидатам отточить навыки перед встречами с избирателями, умение доказать правоту партии и эффективность ее программ.

Сенатор Совета Федерации Инна Святенко, в свою очередь, подчеркнула необходимость определить центр общественно-политического притяжения на предстоящих муниципальных выборах. В этом году эту роль успешно взял на себя Штаб общественной поддержки "Единой России" на Покровке, 47, этот формат доказал свою эффективность.

Депутат Госдумы, руководитель Объединенного волонтерского центра "Единой России" в Москве Евгений Нифантьев напомнил, что с конца октября в Москве – так же, как и по всей стране - наблюдался новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Нифантьев отметил, что Московский волонтерский центр достойно ответил на угрозу. В активную работу включились более 700 добровольцев от "ЕР" и "Молодой гвардии.  Кроме того, более 100 добровольцев присоединились к проекту "Волонтерское такси", они доставляют врачей к пациентам.

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Заседание регионального политсовета "Единой России"
Заседание регионального политсовета "Единой России"
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