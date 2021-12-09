Су-27 сопроводили пять натовских самолетов над Черным морем

Нарушения российской границы не допущено

Три российских истребителя Су-27 из состава сил ПВО Южного военного округа поднимались в воздух 9 декабря для сопровождения натовских самолетов. Пять воздушных целей, приближающихся к российской границе, были обнаружены над нейтральными водами Черного моря.

Экипажи российских Су-27 определили цели как два тактических истребителя ВКС Франции - "Мираж-2000" и "Рафаль", самолет-заправщик ВКС Франции КС-135, а также самолет-разведчик CL-600 "Артемис" сухопутных войск США и стратегический самолет разведчик RC-135 американских ВВС.

Российские истребители сопроводили натовские самолеты над акваторией Черного моря. После того, как иностранные военные самолеты отвернули от российской границы, Су-27 благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы не допущено, полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, сообщили ТВ Центру в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

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