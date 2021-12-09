Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива

На требования об изменении курса "Донбасс" не реагирует

Корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в направлении Керченского пролива. На требования изменить курс экипаж не реагирует, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет", - заявили в ЦОС.

В спецслужбе подчеркнули, что своими действиями украинский военный корабль создает угрозу безопасности мореплавания в зоне Керченского пролива.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram