ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива

22:25
  • четверг
  • 09 декабря 2021

На требования об изменении курса "Донбасс" не реагирует

Корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в направлении Керченского пролива. На требования изменить курс экипаж не реагирует, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Главком ВМС Украины заявил о подготовке к боевым действиям с Россией
Командующий ВМС Украины посетовал на современный и эффективный российский флот

"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет", -  заявили в ЦОС.

В спецслужбе подчеркнули, что своими действиями украинский военный корабль создает угрозу безопасности мореплавания в зоне Керченского пролива.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Катер ВМС Украины
Катер ВМС Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.