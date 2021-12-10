В США задумались о ядерном ударе по России

С таким советом выступил сенатор Роджер Уикер

Если в первом акте пьесы на стене висит ружьё, то в последнем акте оно непременно должно выстрелить. Иначе зачем пьесу затевать? 130 лет назад Антон Павлович Чехов произнес эту фразу. Как мало поменялось! Только в театральные подмостки, кажется, превратился весь мир. А политики забывают, что, если ружье выстрелит, кровь прольется настоящая.

Американский сенатор Роджер Уикер в прямом телеэфире посоветовал Джо Байдену не исключать возможности ядерного удара по России. Если с Украиной пойдет что-то не так. Интересно, как он себе представляет этот ядерный удар? Или он просто не знает, что такое современная Россия?

В нашем посольстве в Вашингтоне удивились и посоветовали всем забывчивым прочитать совместное заявление президентов России и США от 16 июня этого года: "В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана".

Побеждать противника лозунгами и громкими фразами - это вполне в американской политической традиции. Персонажи, вроде сенатора Уикера, перестают различать реальную жизнь и голливудские фильмы, в которых Америка всегда выходит победителем.

Тот же Дональд Трамп вообще размером ядерной кнопки с лидером Северной Кореи мерился. Но даже у него хватало сообразительности не обещать Ким Чен Ыну ядерный удар за несговорчивость.

Почему никто, кроме России, не говорит о мире на Украине? И как к нему прийти? Почему все - и в Киеве, и в европейских столицах, и в Вашингтоне - говорят только о грядущей войне, как о неизбежном сценарии? Да потому, что мирная, богатая, самодостаточная Украина никому не нужна. Она должна быть бедной, нервной, и постоянно просить о помощи.

Для американцев, к несчастью, Украина исполняет роль реквизита для эффектного фокуса. А фокус в том, чтобы досаждать России, пытаться ослабить Россию, обвинять в агрессии Россию, да еще заставить Россию содержать Украину. Хотя бы перечисляя ей деньги за использование дряхлой газовой трубы, которая ведет в Европу.

31 миллион евро Киеву выделяет ЕС, это прямая военно-техническая помощь, 300 миллионов долларов дают Соединенные Штаты. Хороший бизнес! Деньги - те, что не разворуют - Украина потратит на закупки у тех же европейцев и американцев.

И когда же выстрелит это ружье? Кстати, бойкому сенатору Роджеру Уикеру, не боящемуся ядерной войны, 16 апреля 2013 года по почте пришло письмо с белым порошком. Подозревают, с ядом растительного происхождения. Может, все дело в этой отравляющей субстанции?

Представление продолжается, актеры блестяще играют спектакль, в котором в действительности все не так, как на самом деле.

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