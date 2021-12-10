ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Очень боятся Китая": почему США бойкотируют Олимпиаду в Пекине

08:53
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Способен ли МОК защитить спорт от политизации?

Дипломатический бойкот Соединёнными Штатами и рядом его союзников зимней Олимпиады в Пекине Алексей Фролов обсудил со своим гостем в программе "События. 25-й час".

Чего хотят добиться США своим демаршем? Какими могут быть ответные шаги Пекина на эти антикитайские действия? И способен ли МОК защитить спорт от попыток его политизиривать определенными силами Запада?

На эти и другие вопросы ведущего программы ответил научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Американцы очень боятся Китая. Поэтому они по мелкому гадят, а всерьез боятся. Потому что китайцы отвечают, в отличие от некоторых хорошо нам знакомых стран", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Олимпиады в Пекине
Олимпиады в Пекине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.