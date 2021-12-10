"Очень боятся Китая": почему США бойкотируют Олимпиаду в Пекине

Способен ли МОК защитить спорт от политизации?

Дипломатический бойкот Соединёнными Штатами и рядом его союзников зимней Олимпиады в Пекине Алексей Фролов обсудил со своим гостем в программе "События. 25-й час".

Чего хотят добиться США своим демаршем? Какими могут быть ответные шаги Пекина на эти антикитайские действия? И способен ли МОК защитить спорт от попыток его политизиривать определенными силами Запада?

На эти и другие вопросы ведущего программы ответил научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Американцы очень боятся Китая. Поэтому они по мелкому гадят, а всерьез боятся. Потому что китайцы отвечают, в отличие от некоторых хорошо нам знакомых стран", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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