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Суровые морозы ударили в Якутии

08:44
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Температура опустилась до -55 градусов

В Якутию пришла настоящая зима. Столбики термометров сегодня опустились до минус 55. Школьники сразу нескольких районов республики отправлены на дистанционное обучение.

Сейчас единственный способ сообщения с удаленными посёлками - так называемые зимники. За соблюдением мер безопасности на таких дорогах следят спасатели. Перед открытием сотрудники МЧС проверяют толщину льда, если она недостаточна, на берегу устанавливают запрещающие знаки.

Кроме того, вместе с полицией инструктируют местных жителей. На данный момент в Якутии открыты два десятка ледяных дорог.

 

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