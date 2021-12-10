Суровые морозы ударили в Якутии

Температура опустилась до -55 градусов

В Якутию пришла настоящая зима. Столбики термометров сегодня опустились до минус 55. Школьники сразу нескольких районов республики отправлены на дистанционное обучение.

Сейчас единственный способ сообщения с удаленными посёлками - так называемые зимники. За соблюдением мер безопасности на таких дорогах следят спасатели. Перед открытием сотрудники МЧС проверяют толщину льда, если она недостаточна, на берегу устанавливают запрещающие знаки.

Кроме того, вместе с полицией инструктируют местных жителей. На данный момент в Якутии открыты два десятка ледяных дорог.





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