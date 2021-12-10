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Мощный снегопад обрушился на Европу

08:52
  • пятница
  • 10 декабря 2021

В Австрии побит многолетний рекорд

Много снега выпало в Европе. В Австрии побит рекорд. Уровень снежного покрова достиг почти десятилетнего максимума. В горных районах  - перебои в подаче электроэнергии, без света остались сотни домов. Накануне снегопад  вызвал коллапс на улицах Вены. Такого количества зимних осадков в столице Австрии давно не было.

В Испании в девяти провинциях объявили оранжевый уровень погодной опасности. На уборку сугробов брошены все коммунальные службы.

Любовались первым снегом и жители Милана. Тем временем, в южных регионах Италии введен желтый уровень тревоги из-за дождей.

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