Российские военные провели гуманитарную акцию для сирот в Алеппо

Сирийским гражданам доставлены продукты, школьные принадлежности и подарки к Новому году

Сотрудники российского Центра по примирению провели гуманитарную акцию в сирийском Алеппо. Они доставили в приют для девочек-сирот бытовую технику и продукты, кроме того, воспитанницам передали школьные принадлежности и подарки к Новому году. Взять шефство над детдомом планирует Главная военная прокуратура России.

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова

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