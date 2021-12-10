ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Bloomberg: в Восточной Европе возмутились предложению Байдена о встрече Россия — НАТО

08:41
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Ряд членов НАТО расценивают готовность к диалогу с Россией как уступку

Союзники США по НАТО из Восточной Европы с возмущением восприняли решение американского лидера Джо Байдена наладить диалог с Россией по вопросам, связанным с Североатлантическим альянсом. Об этом рассказали дипломатические источники, знакомые с ситуацией.
России и США предрекли повторение Карибского кризиса

Конкретные государства при этом не называют, однако один из источников утверждает, что власти одной из стран в регионе возмущены и требуют немедленно прояснить планы Байдена.

По словам другого источника, причиной возмущения является то, что в прошлом эти страны подчинялись Советскому Союзу, а теперь соседствуют с "агрессивной Россией". В связи с этим в Восточной Европе хотят знать, какие конкретно уступки и гарантии возможны по результатам консультаций с Россией и как это повлияет на свободу действий НАТО.

Вопреки попыткам Джо Байдена продемонстрировать реализацию жесткой политики в отношении России ряд членов НАТО расценивают его готовность к диалогу с Россией как дипломатическую уступку, сообщает Bloomberg.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ситуацию на Украине можно было бы обсудить в рамках Совета Россия—НАТО, поэтому блок продолжает выступать за возобновление работы Совета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.