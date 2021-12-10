Bloomberg: в Восточной Европе возмутились предложению Байдена о встрече Россия — НАТО

Ряд членов НАТО расценивают готовность к диалогу с Россией как уступку

Союзники США по НАТО из Восточной Европы с возмущением восприняли решение американского лидера Джо Байдена наладить диалог с Россией по вопросам, связанным с Североатлантическим альянсом. Об этом рассказали дипломатические источники, знакомые с ситуацией.

Конкретные государства при этом не называют, однако один из источников утверждает, что власти одной из стран в регионе возмущены и требуют немедленно прояснить планы Байдена.

По словам другого источника, причиной возмущения является то, что в прошлом эти страны подчинялись Советскому Союзу, а теперь соседствуют с "агрессивной Россией". В связи с этим в Восточной Европе хотят знать, какие конкретно уступки и гарантии возможны по результатам консультаций с Россией и как это повлияет на свободу действий НАТО.

Вопреки попыткам Джо Байдена продемонстрировать реализацию жесткой политики в отношении России ряд членов НАТО расценивают его готовность к диалогу с Россией как дипломатическую уступку, сообщает Bloomberg.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ситуацию на Украине можно было бы обсудить в рамках Совета Россия—НАТО, поэтому блок продолжает выступать за возобновление работы Совета.

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