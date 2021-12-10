ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ночь на 10 декабря стала самой морозной в Москве за сезон

08:22
  • пятница
  • 10 декабря 2021

В столице вдвое холоднее климатической нормы

В ночь на пятницу, 10 декабря, столбики термометров в столичном регионе фиксировали температуры ниже 20 градусов мороза. Это сделало прошедшую ночь самой морозной в текущем сезоне, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Сугробы в 30 сантиметров выросли в столичном регионе
"Зимушка-зима пришла": видео из заснеженных регионов России

Эксперт уточнил, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура -15,6 градуса — это вдвое меньше климатической нормы начала декабря.

В Московской области было еще морознее. В Клину температура опускалась до -24,1 градуса, в Волоколамске — до -23,4, в Черустях — до -23,0, в Талдоме — до -22,9, в Электростали — до -22,7, в Дмитрове — до -22,1, в Солнечногорске — до -21, в Ново-Иерусалиме — до -20,9, в Егорьевске — до -20,3 градуса.

В целом это на семь-десять градусов ниже средних статистических показателей, отметил Тишковец, и на несколько градусов холоднее, чем в самый морозный день года — 31 января.

Синоптик предупредил, что это может оказаться не пределом, температура в столичном регионе может опуститься еще ниже. Ночь на субботу, 11 декабря, также прогнозируется аномально холодной. Только в воскресенье, по прогнозам, мороз начнет медленно отступать, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что столичный регион оказался в холодной части мощнейшего антициклона. Наряду с сильным вымораживанием происходит адвекция (перенос) воздушных масс с севера и северо-востока. По мере приближения антициклона к Москве температура будет опускаться все ниже.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Морозная погода
Морозная погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.