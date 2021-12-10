Ночь на 10 декабря стала самой морозной в Москве за сезон

В столице вдвое холоднее климатической нормы

В ночь на пятницу, 10 декабря, столбики термометров в столичном регионе фиксировали температуры ниже 20 градусов мороза. Это сделало прошедшую ночь самой морозной в текущем сезоне, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Эксперт уточнил, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура -15,6 градуса — это вдвое меньше климатической нормы начала декабря.

В Московской области было еще морознее. В Клину температура опускалась до -24,1 градуса, в Волоколамске — до -23,4, в Черустях — до -23,0, в Талдоме — до -22,9, в Электростали — до -22,7, в Дмитрове — до -22,1, в Солнечногорске — до -21, в Ново-Иерусалиме — до -20,9, в Егорьевске — до -20,3 градуса.

В целом это на семь-десять градусов ниже средних статистических показателей, отметил Тишковец, и на несколько градусов холоднее, чем в самый морозный день года — 31 января.

Синоптик предупредил, что это может оказаться не пределом, температура в столичном регионе может опуститься еще ниже. Ночь на субботу, 11 декабря, также прогнозируется аномально холодной. Только в воскресенье, по прогнозам, мороз начнет медленно отступать, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что столичный регион оказался в холодной части мощнейшего антициклона. Наряду с сильным вымораживанием происходит адвекция (перенос) воздушных масс с севера и северо-востока. По мере приближения антициклона к Москве температура будет опускаться все ниже.

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