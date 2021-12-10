ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы особенности течения коронавируса при "омикроне"

09:00
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Новый штамм отличается от распространенной "дельты"

У людей, заболевших коронавирусной инфекцией штамма "омикрон", практически отсутствует симптом, считающийся типичным для данного заболевания — потеря обоняния и вкуса. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Мурашко уточнил состояние заразившихся омикроном россиян

По словам специалиста, отличие "омикрона" от "дельты" заключается в том, что пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и среднетяжелые формы заболевания.

Наряду с этим имеются данные, свидетельствующие о гораздо более быстром развитии симптоматики коронавируса при омикрон-штамме.

Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ имени Г.Н. Габричевского Дарья Хавкина отметила, что среди пациентов со штаммом "омикрон" — большинство молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет.

С другой стороны, существует вероятность, что в России сложится иная картина, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее эксперты перечислили основные штаммы коронавируса у заболевших омикрон-штаммом. Большинство пациентов жалуются на слабость или утомляемость, повышенную температуру, головные боли, проблемы с аппетитом и кашель. У детей нередко появляется сыпь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.