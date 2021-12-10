Названы особенности течения коронавируса при "омикроне"

Новый штамм отличается от распространенной "дельты"

У людей, заболевших коронавирусной инфекцией штамма "омикрон", практически отсутствует симптом, считающийся типичным для данного заболевания — потеря обоняния и вкуса. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По словам специалиста, отличие "омикрона" от "дельты" заключается в том, что пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и среднетяжелые формы заболевания.

Наряду с этим имеются данные, свидетельствующие о гораздо более быстром развитии симптоматики коронавируса при омикрон-штамме.

Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ имени Г.Н. Габричевского Дарья Хавкина отметила, что среди пациентов со штаммом "омикрон" — большинство молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет.

С другой стороны, существует вероятность, что в России сложится иная картина, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее эксперты перечислили основные штаммы коронавируса у заболевших омикрон-штаммом. Большинство пациентов жалуются на слабость или утомляемость, повышенную температуру, головные боли, проблемы с аппетитом и кашель. У детей нередко появляется сыпь.

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