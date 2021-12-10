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Сергунина рассказала об открытии в Москве двадцатого детского технопарка

09:15
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Программы в нем рассчитаны на подростков от 12 до 17 лет

В Москве начал работу двадцатый детский технопарк. Он открылся на базе Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина. Об этом в пятницу, 10 декабря, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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Заммэра подчеркнула, что "Косыгин парк" является первым в городе детским технопарком креативных индустрий. Предлагаемые в нем программы ориентированы на подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Ребятам предлагают получить навыки и знания по дизайну одежды, цифровому проектированию, программированию роботизированных устройств и другим специальностям в области креативных индустрий.

Парк включает в себя три тематических кластера: "Мода 4.0", "Чистый мир" и кластер информационных технологий. Партнеры технопарка — крупные технологические компании, модные дома, производители одежды и обуви. Занятия проводят преподаватели РГУ имени А.Н. Косыгина и эксперты.

Помимо образовательных программ в "Косыгин парке" будут организовывать мастер-классы, лекции и инженерные соревнования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о развитии столичных технопарков. При посещении научно-технологического кластера в Курьянове он подчеркнул ощутимый вклад технопарков в борьбу с пандемией коронавируса.

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