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В Совфеде потребовали привлечь ООН к инциденту в Керченском проливе

09:43
  • пятница
  • 10 декабря 2021

ООН следует рассмотреть провокации Украины в отношении России, считает сенатор Ковитиди

Совет Безопасности ООН должен в экстренном порядке рассмотреть инцидент с украинским судном в Керченском проливе. Такое мнение в пятницу, 10 декабря, выразила член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.
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Сенатор заявила, что действия Украины "стремительно приближают мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы". При этом российская сторона постоянно предпринимает активные шаги по укреплению международной безопасности.

С учетом этого, считает Ковитиди, Совбезу ООН следует экстренно рассмотреть военные провокации, которые на систематической основе осуществляет Украина в отношении России, сообщает РИА Новости.

Инцидент с украинским судном произошел вечером 9 декабря. Корабль ВМС Украины "Донбасс" двигался в направлении Керченского пролива, на требования изменить курс экипаж не реагировал, создавая угрозу безопасности мореплавания. Лишь после завершения телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского корабль повернул в обратном направлении.

В настоящее время Керчь-Еникальский канал работает в штатном режиме, рассказали в министерстве транспорта Крыма.

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