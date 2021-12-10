"Я всех вычистил": Путин рассказал о работавших в правительстве агентах ЦРУ

Это было в середине 90-х

В российском правительстве в середине 90-х работали кадровые сотрудники американского ЦРУ. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества. По его словам, эти люди работали в качестве советников.

"В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США", - сказал Путин.

Позднее эти люди стали фигурантами уголовных дел в США, добавил президент. Их привлекли к ответственности за то, что, являясь кадровыми сотрудниками ЦРУ, они участвовали в России в приватизации, хотя закон запрещает им заниматься коммерческой деятельностью.

По словам Путина, это только один пример попыток вмешательства в дела России в эпоху Бориса Ельцина. Американские специалисты также "сидели" на российских объектах ядерного оружейного комплекса.

"Приходили туда на работу каждый день с утра до вечера - стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали", - рассказал Путин.

В 2013 году в ходе "Прямой линии" Владимир Путин уже говорил о том, что в российском правительстве в эпоху приватизации работали офицеры ЦРУ. Они трудились в качестве советников Анатолия Чубайса, который в 90-х занимал различные посты в правительстве.

"Но смешнее то, что по возвращении в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации. И не имели на это права как действующие офицеры разведки", - заявил тогда президент, не назвав имен.

Агентство РИА Новости со ссылкой на информированный источник тогда сообщило, что Путин, возможно, имел ввиду Андрея Шлейфера и Джонатана Хэя, которые были консультантами российского правительства по вопросам приватизации. В двухтысячных годах их судили в США за использование служебного положения в целях личного обогащения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram